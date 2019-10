Accogliere persone a bordo che non fanno parte dell’equipaggio per finalità turistico-ricreative, come ad esempio la pesca sportiva, potrà essere integrato, dalla ristorazione a bordo e a terra, con l’utilizzo privilegiato di prodotti di origine locale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Via libera all’unanimità dal Consiglio regionale delle Marche alla proposta di legge “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”, ad iniziativa di Fabio Urbinati (Pd), Luca Marconi (Udc), Boris Rapa (Uniti per le Marche-Socialisti) e Francesco Micucci (Pd). La proposta, illustraata da Urbinati, relatore di maggioranza, e da Piero Celani (Fi), relatore di opposizione, promuove l’apertura della pesca alla ricettività turistica.

Il pescaturismo, l’attività di accogliere persone a bordo che non fanno parte dell’equipaggio per finalità turistico-ricreative, come ad esempio la pesca sportiva, potrà essere integrato, dalla ristorazione a bordo e a terra, con l’utilizzo privilegiato di prodotti di origine locale. La legge definisce anche l’ittiturismo e l’accoglienza con la formula del “boat and breakfast”, pernottamento e prima colazione a bordo delle imbarcazioni attraccate in porto.

Previste anche attività di carattere didattico e ricreativo.

