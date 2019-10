SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In alcuni condomini vicino la clinica Villa Anna, in via Toscana a San Benedetto, alcuni soggetti chiedono di entrare in casa per vendere calendari che nessuno pare abbia autorizzato a vendere. Per tanto vi preghiamo di fare attenzione ed avvisare subito le Forze dell’Ordine (112 e 113) in caso di problemi”.

Così il direttivo dell’associazione Occhio Amico Pda dopo la segnalazione ricevuta da alcuni cittadini. Viene chiesta particolare attenzione, specialmente agli anziani.

