Piatti pronti di alta qualità che vengono inviati in tutta Italia. Allo studio un progetto con il Centro Agrolimentare Piceno per il riuso degli scarti agricoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cagnolini e gattini di tutta Italia forse hanno trovato la loro città ideale: Grottammare. Almeno per il gusto. Qui infatti, dal 2016, è attiva l’azienda FidoVet di Alessandro Marcucci, che commercializza on line cibo per cani e gatti di buona qualità.

“I nostri prodotti, una volta cucinati, possono rimanere a temperatura ambiente per 72 ore, quindi abbiamo tutto il tempo di spedirli. Una volte ricevuti, messi in frigo, possono essere consumati in 30 giorni” spiega Marcucci.

Al momento è in avvio una iniziativa rimarchevole tra la FidoVet e il Centro Agroalimentare Piceno. Come spiega il vicepresidente del Caap Corrado Di Silverio, “uno dei costi maggiori per le aziende agricole o di lavorazione del cibo sono gli scarti invenduti. Attraverso FidoVet stiamo valutando come recuperare l’invenduto al fine di realizzare prodotti di alta qualità alimentare destinati ai cani e ai gatti, garantendo così anche una riduzione dei rifiuti e una riduzione degli sprechi”.

Nel video Alessandro Marcucci spiega il funzionamento della sua attività e le prospettive della collaborazione con il Centro Agroalimentare.

