SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Commissione aggiudicatrice del Premio “Gran Pavese Rossoblù”, riunitasi oggi primo ottobre nell’ufficio del sindaco Pasqualino Piunti, ha definito i nominativi dei premiati dell’edizione 2019:

• per l’imprenditoria, le commercianti di prodotti ittici Anna Maria, Elsa, Giuseppina, Dina e Ombretta Merlini;

• per la cultura, il musicista Lito Fontana;

• per l’informazione, il giornalista Remo Croci;

• per il sociale, i Padri Sacramentini;

Il premio, consistente in un diploma e in una medaglia d’argento con l’effigie del martire S. Benedetto, sarà consegnato sabato 12 ottobre alle ore 11 in sala consiliare nel corso di una cerimonia prevista nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Come recita l’articolo 5 del regolamento comunale sulle civiche benemerenze, il Gran Pavese Rossoblù “viene attribuito a “personaggi caratteristici locali, istituzioni, associazioni, enti e società nelle varie attività economiche, sociali, assistenziali, culturali, formative, sportive, nonché per elevati atti di coraggio e di abnegazione civica”.

