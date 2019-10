Ha ottenuto il primo posto tra i Comuni marchigiani per numero di visitatori del sito internet dedicato al turismo, il primo per numero di iscritti e per visualizzazioni sul canale YouTube, il primo per numero di follower su Twitter, il terzo posto per numero di contenuti pubblicati su Twitter

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riconoscimenti per il nostro territorio.

Venerdì 27 settembre, ad Ancona, si è tenuta la presentazione del primo rapporto sull’attività sui social media in materia di promozione ed accoglienza turistica delle Marche. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Marche, dalla Fondazione Marche Cultura ed è servita a presentare l’attività dell’Osservatorio digitale del turismo delle Marche, uno strumento che analizza come enti pubblici ed operatori privati si muovono sui principali strumenti di comunicazione social.

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati dal presidente Ceriscioli e dall’assessore Pieroni i riconoscimenti ai soggetti che, sulla base delle analisi svolte dall’Osservatorio facendo riferimento a precisi parametri, hanno conseguito i migliori risultati.

Il Comune di San Benedetto, presente con l’assessore al turismo Pierluigi Tassotti e alcuni funzionari, ha ricevuto numerosi premi. Ha ottenuto il primo posto tra i Comuni marchigiani per numero di visitatori del sito internet dedicato al turismo www.turismo.comunesbt.it, il primo per numero di iscritti e per visualizzazioni sul canale You Tube, il primo per numero di follower su Twitter, il terzo posto per numero di contenuti pubblicati su Twitter. Complessivamente, il Comune di San Benedetto ha ottenuto il secondo posto assoluto per la migliore attività digitale per il turismo.

“Naturalmente tutti questi riconoscimenti ci fanno un grande piacere – dice l’assessore Tassotti – ma li prendiamo come uno stimolo a fare meglio perché siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare e soprattutto ci sono orizzonti ampiamente inesplorati per raggiungere masse molto più ampie di potenziali ospiti attraverso un’attività social più incisiva e capace di suscitare emozioni e sensazioni. Stiamo lavorando su questo e speriamo di avere quanto prima dei riscontri tangibili.

