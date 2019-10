SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci sarà anche il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, al convegno organizzato da Confindustria Centro Adriatico di Ascoli e Fermo al PalaRiviera di Benedetto. “Impresa e brand” il titolo dell’appuntamento che avrà inizio alle ore 17.

I lavori, moderati dalla giornalista Rai Barbara Capponi, si apriranno con il saluto del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, del sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

Introdurrà poi i lavori Simone Mariani, presidente di Confindustria Centro Adriatico. A seguire Massimiliano Bruni, professore di Strategy and Entrepreneurship presso la Sda Boccono School of Management, illustrerà il tema “Il brand come fattore strategico per le imprese”.

Seguirà una tavola rotonda nella quale relazioneranno Oscar di Montigny della Banca Mediolanum, Massimo Potenza già amministratore delegato Barilla Group, Paolo Bastianello, di Sistema Moda Italia e Luca Calcagnoli di Gran Sasso SpA.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

