Ottimi i risultati per il nostro giornale e per il “gemello” Piceno Oggi nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Buoni risultati per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2019 per RivieraOggi. Il nostro giornale, on line continuativamente dal 2001 (tra i pochi quotidiani on line provinciali italiani a potersi fregiare di un simile risultati), ha fatto registrare un incremento di pagine lette del 7,54% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Quello che però più conforta gli sforzi della nostra redazione, è l’incremento del tempo trascorso sul nostro giornale. Complessivamente infatti il “monte orario” (ovvero il tempo trascorso sommando i singoli tempi di tutti i lettori) è aumentato del 16,24%. Un segnale che premia i nostri sforzi nella produzione di nuovi servizi tra cui quelli video e le trasmissioni in video, evidentemente sempre più seguite.

Grazie a tutti anche per i confortanti risultati che arrivano dal giornale “gemello” PicenoOggi che ha visto aumentare nello stesso periodo del 27% le pagine lette e del 74% il tempo totale speso.

