SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il circolo nautico di San Benedetto del Tronto è la location che accoglierà Emanuela Del Zompo, giornalista, scrittrice, attrice e Maria Gaia Pensieri, criminologa, per la presentazione del fumetto ambientato nelle Marche tra Montedinove ed il Paese Alto di San Benedetto del Tronto. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione del cortometraggio e del trailer del fumetto. L’appuntamento è per il 4 ottobre alle ore 17.

Il progetto è stato realizzato con 21 attori ed un Sindaco, Antonio Del Duca. Presentato già al festival di Venezia, Berlino e Roma, la storia narra le vicende di un angelo pasticcione che tornato sulla terra deve compiere una missione: quella di salvare le donne dalla violenza dell’amore sbagliato. Grunda, dice Emanuela Del Zompo, nasce per essere strumento di formazione per gli adolescenti ed intende arrivare sui banchi di scuola per aiutare a capire i segnali del femminicidio e prevenirli. A coordinare l’incontro sarà Maria Gaia Pensieri, ( autrice del libro la Falsa Giustizia e premio Troisi 2019) criminologa che la Del Zompo ha scelto per curare la prefazione del suo fumetto.

San Benedetto del Tronto non è l’unica tappa marchigiana che vedrà la presentazione del fumetto Grunda l’angelo dalle ali rotte.

Le due autrici saranno ospitate anche dal Comune di Ascoli Piceno e dal Sindaco Marco Fioravanti per divulgare il messaggio contro il femminicidio attraverso il fumetto di Emanuela Del Zompo.

“Ringrazio fortemente il Sindaco Marco Fioravanti, dice Emanuela Del Zompo, che ha capito l’importanza del mio progetto sia sotto il punto di vista sociale ma anche territoriale. Le Marche sono un territorio ricco di storia e cultura e la Città di Ascoli Piceno è testimone di questa ricchezza”. Di recente Emanuela Del Zompo, ha partecipato come relatore al festival delle donne, a Rieti, patrocinato da Lazio Innova, insieme alla collega Monica Soldano dell’associazione Giulia, per parlare con gli studenti di scuola superiore del tema della violenza.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.