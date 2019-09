Grottammaresi pareggiano (0-0) al Del Conero sul campo dell’Anconitana e restano imbattuti. Anche portodascolani pareggiano (1-1) in terra anconetana, sul terreno del Sassoferrato Genga e sono ora a -2 dalla vetta, dove comanda in solitario la squadra petrianese che sconfigge (3-1) Fabriano Cerreto (al 2° ko consecutivo). Primo successo stagionale per Forsempronese ed Azzurra Colli (1°successo della sua storia in Eccellenza) che battono rispettivamente (2-0 e 2-1) Montefano e Valdichienti Ponte. Vincono anche Vigor Senigallia (al 2° successo stagionale ed esterno) ed Urbania (al 2° successo consecutivo e stagionale, il 1°interno)

ECCELLENZA MARCHE 2019/20

ANCONA -La 3a Giornata d’andata d’Eccellenza Marche (che è tornata a 16 squadre) va in archivio con 5 successi (di cui 1 esterno) e 3 pareggi (di cui 2 a reti bianche); 15 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 3° turno.

Le squadre ancora imbattute sono: Anconitana (2 successi: 1 interno ed 1 esterno ed un pareggio interno), Atletico Gallo Colbordolo (3 successi consecutivi: 2 interni ed 1 esterno), Grottammare (un successo interno e 2 pareggi esterni), Porto d’Ascoli (2 successi: 1 interno ed 1 esterno ed un pareggio esterno) e Vigor Senigallia (2 successi esterni ed un pareggio interno).

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Atletico Alma (un pareggio esterno e 2 ko: 1 interno ed 1 esterno), Fabriano Cerreto (un pareggio esterno e 2 ko: 1 interno ed 1 esterno), Montefano (2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno ed un ko esterno), San Marco Servigliano Lorese (un pareggio interno e 2 ko: 1 interno ed 1 esterno), Sassoferrato Genga (2 pareggi interni ed un ko esterno) e Valdichienti Ponte (un pari interno e 2 ko esterni).

Le squadre che non hanno ancora subito reti sono: Anconitana e Grottammare.

L’unica squadra ancora a secco di gol segnati è il San Marco Servigliano Lorese.

Risultati 3a giornata d’Eccellenza Marche di Domenica 29 settembre 2019:

Anconitana-Grottammare 0-0

Atletico Azzurra Colli-Valdichienti Ponte 2-1 (58’Stacchiotti, 83’Di Antonio su rigore, 93’Monterubianesi [V.P.]).

Atletico Gallo Colbordolo-Fabriano Cerreto 3-1 (29’Rizzato, 35’Davide Montagnoli [F.C.] su rigore, 58’Manuel Muratori, 60’Enrico Bartolini su rigore)

Forsempronese-Montefano 2-0

Marina-Castelfidardo 0-0

San Marco Servigliano Lorese-Vigor Senigallia 0-1 (31’Gianfranco D’Errico su rigore)

Sassoferrato Genga-Porto d’Ascoli 1-1 (7’Emanuele Francioni [S.G.], 41’Napolano [P.d’A.])

Urbania-Atletico Alma 2-1

CLASSIFICA:

Atletico Gallo Colbordolo 9,

Porto d’Ascoli 7,

Vigor Senigallia 7,

Anconitana 7,

Urbania 6,

Grottammare 5,

Castelfidardo 4,

Forsempronese 4,

Marina 4,

Atletico Azzurra Colli 3,

Montefano 2,

Sassoferrato Genga 2

Valdichienti Ponte 1,

Atletico Alma Fano 1,

San Marco Servigliano Lorese 1,

Fabriano Cerreto 1.

Prossimo turno 4a giornata d’andata di domenica 6 ottobre 2019 ore 15:30:

Atletico Alma Fano-Sassoferrato Genga

Castelfidardo-Atletico Azzurra Colli

Fabriano Cerreto-Anconitana

Grottammare-Urbania

Montefano-Atletico Gallo Colbordolo

Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese

Valdichienti Ponte-Forsempronese

Vigor Senigallia-Marina

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Filippo Pirani di Grottammare finì 2-2 (54’Ivan D’Angelo [G], 62’Rapagnani [G], 70’Luca Fraternali [U] su rigore, 92’Ottaviani [U]. All’87’espulso per proteste il tecnico dell’Urbania Gianluca Fenucci).

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Ciarrocchi di Porto d’Ascoli finì 2-3 (38’Andrea Liberati [P.D’A.] su rigore, 62’Iuvalè, 66’ed 81’Gabaldi, 93’Matteo Sensi [P.D’A.]) per il San Marco Servigliano Lorese, allora guidato in panchina da Peppino Amadio. Le 2 squadre in questa stagione si sono già affrontate e si riaffronteranno anche nei quarti in gara doppia della Coppa Italia d’Eccellenza Marche. Il match d’andata al Comunale Settimi di Servigliano (Fermo) è terminato 1-0 (6’Tracanna) per il San Marco. Ritorno al Ciarrocchi mercoledì 16 ottobre.

CLASSIFICA MARCATORI- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è Giordano Napolano del Porto d’Ascoli con 3 reti.

Alle sue spalle troviamo: Enrico Bartolini (2 rigori trasformati) dell’Atletico Gallo Colbordolo, l’attaccante italo-marocchino Mohamed Mansour dell’Anconitana, Salvatore Mastronunzio (un rigore trasformato) del Montefano e con 2 gol ciascuno.

Completano attuale podio: Michele Carbonari, Gianfranco D’Errico, Magi Galluzzi, Denis Pesaresi e Matteo Piergallini della Vigor Senigallia, Emanuele Castellano del Valdichienti Ponte, Ciarmela, Luca Rossi e Matteo Sensi del Porto d’Ascoli, De Panicis del Grottammare, Tommaso Gabrielloni del Marina, Loberti della Forsempronese, Lucciarini, Lorenzo Sacchi e Temellini dell’Urbania, Luca Magnanelli dell’Anconitana, Davide Montagnoli (un rigore trasformato) del Fabriano Cerreto, l’attaccante albanese Henri Shiba del Castelfidardo, Stacchiotti dell’Atletico Azzurra Colli e Samuele Stortini del Fabriano Cerreto, tutti con una rete a testa.

Autoreti: il portiere David (Castelfidardo) pro Atletico Gallo Colbordolo alla 2a giornata.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Serie positiva in corso: 3 risultati utili consecutivi (un successo interno e 2 pareggi esterni)

Vittorie: una (1-0 “interno” sul neutro di Marina di Altidona [Fermo] col San Marco Servigliano Lorese alla 2a giornata)

Pareggi: 2 (entrambi esterni e per 0-0: sul campo del Sassoferrato Genga alla 1a giornata e ad Ancona sul terreno dell’Anconitana alla 3a)

Sconfitte: 0

Gol fatti: 1 (in casa) con De Panicis

Gol subiti: 0. Non subisce reti da 3 gare consecutive (270 minuti effettivi)

Differenza reti: + 1 (1-0)

Capocannoniere: Michele De Panicis con una rete.

Punti interni: 3 (su una gara interna), frutto di un successo interno.

Punti esterni: 2 (su 2 gare esterne), frutto di 2 pareggi esterni.

Espulsioni (di giocatori): 0

Ammonizioni (di giocatori): 6

Media inglese: 0.

Nella Coppa Italia d’Eccellenza Marche la squadra di Manolo Manoni (Confermato) è stata subito eliminata agli ottavi dal San Marco Servigliano Lorese.

L’andata al Comunale Settimi di Servigliano (Fermo) è finita 1-1 (16’Andrea Censori [S.M.S.L.], 85’De Cesare [G]. All’83’espulso Paglialunga del San Marco Lorese per doppia ammonizione), mentre il match di ritorno giocato al Comunale Fratelli Veccia di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) è terminato 0-2 (41’Alessandro Mattioli, 84’Mallus) per il San Marco Lorese.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2019/20:

ANDATA 2019/20-1a Giornata, domenica 15 settembre 2019: Sassoferrato Genga-Grottammare 0-0; 2a Giornata, domenica 22 settembre al Comunale Fratelli Bagalini di Marina di Altidona (Fermo): Grottammare-San Marco Servigliano Lorese 1-0 (65’De Panicis); 3a Giornata, domenica 29 settembre: Anconitana-Grottammare 0-0; 4a Giornata, domenica 6 ottobre ore 15,30: Grottammare-Urbania; 5a Giornata, domenica 13 ottobre ore 15,30: Grottammare-Atletico Alma; 6a Giornata, domenica 20 ottobre ore 15,30: Fabriano Cerreto-Grottammare; 7a Giornata, domenica 27 ottobre ore 14,30: Grottammare-Vigor Senigllia; 8a Giornata, domenica 3 novembre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 9a Giornata, domenica 10 novembre ore 14:30: Grottammare-Valdichienti Ponte; 10a Giornata, domenica 17 novembre ore 14:30: Castelfidardo-Grottammare; 11a Giornata, domenica 24 novembre ore 14:30: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo; 12a Giornata, domenica 1°dicembre ore 14:30: Montefano-Grottammare; 13a Giornata, domenica 8 dicembre ore 14:30: Grottammare-Forsempronese; 14a Giornata, domenica 15 dicembre ore 14:30: Marina-Grottammare; 15a Giornata, domenica 22 dicembre ore 14:30: Grottammare-Atletico Azzurra Colli. Sosta natalizia di una settimana.

RITORNO 2020– 16a giornata, domenica 5 gennaio 2020 ore 14,30: Grottammare-Sassoferrato Genga; 17a giornata, domenica 12 gennaio ore 14,30: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare ; 18a Giornata, domenica 19 gennaio ore 14:30: Grottammare-Anconitana; 19a Giornata, domenica 26 gennaio ore 15: Urbania-Grottammare ; 20a Giornata, domenica 2 febbraio ore 15: Atletico Alma Fano-Grottammare; 21a Giornata, domenica 9 febbraio ore 15: Grottammare-Fabriano Cerreto; 22a Giornata, domenica 16 febbraio ore 15: Vigor Senigallia-Grottammare; 23a Giornata, domenica 23 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 24a Giornata, domenica 1°marzo ore 15: Valdichienti Ponte-Grottammare; 25a Giornata, domenica 8 marzo ore 15: Grottammare-Castelfidardo; 26a Giornata, domenica 15 marzo ore 15: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare; 27a Giornata, domenica 22 marzo ore 15: Grottammare-Montefano; 28a Giornata, domenica 29 marzo ore 16: Forsempronese-Grottammare; 29a Giornata, domenica 5 aprile ore 16: Grottammare-Marina; 30a ed ultima Giornata, sabato 11 aprile ore 16: Atletico Azzurra Colli-Grottammare.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Serie positiva in corso: 3 risultati utili consecutivi (2 successi: 1 interno ed 1 esterno ed un pareggio esterno)

Vittorie: 2 (0-1 a Montemarciano, sul campo del Marina alla 1a giornata e 4-0 interno con l’Atletico Azzurra Colli alla 2a)

Pareggi: 1 (1-1 a Sassoferrato [Ancona] alla 3a giornata)

Sconfitte: 0

Gol fatti: 6 (4 in casa e 2 in trasferta) con 4 diversi marcatori: Ciarmela (1), Napolano (3), Luca Rossi (1) e Matteo Sensi (1).

Gol subiti: 1 (in trasferta)

Differenza reti: + 5 (6-1)

Capocannoniere: Giordano Napolano con 3 reti all’attivo.

Punti interni: 3 (su una gara interna), frutto di un successo interno.

Punti esterni: 4 (su 2 gare esterne), frutto di un successo ed un pareggio esterno.

Espulsioni (di giocatori): 0

Ammonizioni (di giocatori): 2.

Media inglese: +2.

Nella Coppa Italia d’Eccellenza Marche la squadra di Nico Stallone (Nuovo) ha superato gli ottavi eliminando l’atletico Azzurra Colli.

All’andata al Comunale Ciarrocchi di Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno) è finita 0-1 (12’Stacchiotti) per l’Atletico Azzurra Colli.

Mentre il match di ritorno al Comunale Colle Vaccaro di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) è finito 0-4 (25’Napolano, 48’Trawally, 65’Napolano, 70’Napolano su punizione) per il Porto d’Ascoli.

Ed ora ai quarti sempre in gara doppia affronta il San Marco Servigliano Lorese.

Il match d’andata a Servigliano (Fermo) è terminato 1-0 (6’Tracanna) per il San Marco Lorese. Il ritorno si giocherà mercoledì 16 ottobre alle ore 15,30 al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli.

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2019/20:

ANDATA 2019/20– 1a Giornata, domenica 15 settembre 2019: Marina-Porto d’Ascoli 0-1 (87’Napolano); 2a Giornata, sabato 21 settembre: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli 4-0 (9’Matteo Sensi, 40’Napolano, 54’Luca Rossi, 70’Ciarmela); 3a Giornata, domenica 29 settembre: Sassoferrato Genga-Porto d’Ascoli 1-1 (7’Emanuele Francioni [S.G.], 41’Napolano [P.d’A.]); 4a Giornata, domenica 6 ottobre ore 15,30: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese; 5a Giornata, domenica 13 ottobre ore 15,30: Anconitana-Porto d’Ascoli-; 6a Giornata, domenica 20 ottobre ore 15,30: Porto d’Ascoli-Urbania; 7a Giornata, domenica 27 ottobre ore 14,30:Atletico Alma Fano-Porto d’Ascoli; 8a Giornata, domenica 3 novembre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 9a Giornata, domenica 10 novembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Vigor Senigallia; 10a Giornata, domenica 17 novembre ore 14:30: Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli; 11a Giornata, domenica 24 novembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte; 12a Giornata, domenica 1°dicembre ore 14:30: Castelfidardo-Porto d’Ascoli; 13a Giornata, domenica 8 dicembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Montefano; 14a Giornata, domenica 15 dicembre ore 14:30: Forsempronese-Porto d’Ascoli; 15a Giornata, domenica 16 dicembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordolo. Sosta natalizia di una settimana.

RITORNO 2020– 16a giornata, domenica 5 gennaio 2020 ore 14,30: Porto d’Ascoli-Marina; 17a giornata, domenica 12 gennaio ore 14,30: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli; 18a Giornata, domenica 19 gennaio ore 14:30: Porto d’Ascoli-Sassoferrato Genga; 19a Giornata, domenica 26 gennaio ore 15: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli; 20a Giornata, domenica 2 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Anconitana; 21a Giornata, domenica 9 febbraio ore 15: Urbania-Porto d’Ascoli; 22a Giornata, domenica 16 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Alma; 23a Giornata, domenica 23 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 24a Giornata, domenica 1°marzo ore 15: Vigor Senigallia-Porto d’Ascoli; 25a Giornata, domenica 8 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto; 26a Giornata, domenica 15 marzo ore 15: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli; 27a Giornata, domenica 22 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Castelfidardo; 28a Giornata, domenica 29 marzo ore 16: Montefano-Porto d’Ascoli; 29a Giornata, domenica 5 aprile ore 16: Porto d’Ascoli-Forsempronese; 30a ed ultima Giornata, sabato 11 aprile ore 16: Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie. Per quanto riguarda i Campionati e le Coppe Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2019/20 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2000 ed uno nato nel 2001.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 16 squadre) 2019-20 ed i loro rispettivi allenatori

ANCONITANA (Squadra di Ancona che rappresenta la famosa e storica società dorica che partecipò a 2 Campionati di Serie A e nel 1994 quando militava in Serie B raggiunse la finale [poi persa contro la Sampdoria di Gullit e Mancini] della Coppa Italia principale. Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A) Allenatore: Davide Ciampelli (Nuovo).

ATLETICO ALMA FANO (E’la 2a squadra di Fano [Pesaro-Urbino] dopo l’Alma Juventus che milita in Serie C. La scorsa stagione è giunta 14a in Eccellenza Marche e si è poi salvata vincendo il play out contro la Biagio Nazzaro) Allenatore: Mirco Omiccioli (confermato)

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. E’stata ripescata in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto della Pergolese che non si è iscritta. La scorsa stagione è giunta 4a in Promozione Marche Girone B, disputando i Play Off dove è stata subito eliminata nella semifinale in gara unica dalla Civitanovese) Allenatore: Antonio Aloisi (Nuovo)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunto 5° in Eccellenza Marche, ha poi perso la finale Play Off sul campo del Porto d’Ascoli) Allenatore: Gastone Mariotti (confermato)

CASTELFIDARDO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. E’direttamente retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove la scorsa stagione è giunto 20° ed ultimo; aveva presentato domanda di ripescaggio in Serie D) Allenatore: Maurizio Lauro (Nuovo)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 3°in Eccellenza Marche, perdendo poi la finale Play Off sul campo dell’Atletico Porto Sant’Elpidio. Allenatore: Gianluca Fenucci (Nuovo)

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. E’la sua 22a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche) Allenatore: Michele Fucili (Nuovo)

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 7° in Eccellenza Marche). Allenatore: Manolo Manoni (confermato)

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano [Ancona]. La scorsa stagione giunto 10° in Eccellenza Marche). Allenatore: Nico Mariani (Nuovo)

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 11°nel suo primo Campionato in Eccellenza Marche. Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 12° in Eccellenza Marche). Allenatore: Nico Stallone (Nuovo).

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. La scorsa stagione giunto 13°nel suo primo Campionato in Eccellenza Marche, si è poi salvato vincendo il play out contro il Camerano) Allenatore: Renzo Morreale (Nuovo)

SASSOFERRATO GENGA (Squadra di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 9°nel suo primo Campionato in Eccellenza Marche). Allenatore: Simone Ricci (Confermato)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 4a in Eccellenza Marche, ha poi perso la semifinale Play Off in gara unica sul campo del Fabriano Cerreto. Sarà la sua 20a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Simone Pazzaglia (Nuovo)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B e poi anche la Supercoppa di Promozione). Allenatore: Luigi Giandomenico (Confermato)

VIGOR SENIGALLIA (Squadra di Senigallia [Ancona]. Neopromossa in Eccellenza [dove manca dalla stagione 2015/16] dopo essere giunta 2a nel Girone A di Promozione Marche ed aver poi vinto contro l’Atletico Ascoli la finale Play Off Intergirone). Allenatore: Massimiliano Guiducci (Confermato)

In neretto le squadre nuove rispetto alla stagione 2018/19.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2019/20:

ANCONITANA: Stadio del Conero di Ancona – Strada Cameranense

ATLETICO ALMA FANO: Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino)– Via 1a strada

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro – Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) – Via Mulino del Passo

CASTELFIDARDO: Comunale via dello Sport – Castelfidardo (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Stadio Comunale Mirco Aghetoni di Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Pirani Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

MARINA: Comunale Le Fornaci Via Deledda – Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO: Comunale “Dell’Immacolata” via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

PORTO D’ASCOLI: Campo Ciarrocchi Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi” via Rossa – Servigliano (Fermo)

SASSOFERRATO GENGA: Comunale via Roma – Sassoferrato (Ancona)

URBANIA CALCIO: Comunale Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo – Monte San Giusto (Macerata)

VIGOR SENIGALLIA: Stadio comunale Goffredo Bianchelli -Via Montenero – Senigallia (Ancona)

COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL TOLENTINO) 2019/20:

QUARTI DI FINALE

Risultati Gare d’andata di mercoledì 25 settembre 2019

A1) Atletico Gallo Colbordolo – Forsempronese (Gara giocata al Comunale Varea Dini di Urbino) 0-5 (22’Patarchi, 44′ Lorenzo Pagliari, 54’Battisti, 79’Nicola Camilloni, 83’Copa. Al 65’espulso Andrea Nobili dell’Atletico Gallo).

A2) Vigor Senigallia – Fabriano Cerreto 2-2 (25’Fraboni [F.C.], 35’Denis Pesaresi [V.S.], 83’Luca Bartolini [F.C.], 89’Michele Carbonari [V.S.])

A3) Anconitana– Valdichienti Ponte 3-1 (17’Alex Ambrosini, 27’Zaldua su rigore, 62’Giambuzzi, 78’Rapari [V.P.])

A4) San Marco Servigliano Lorese–PORTO D’ASCOLI 1-0 (6’Tracanna)

Programma Gare di ritorno – mercoledì 16.10.2019 orario ufficiale (ore 15,30)

A1) Forsempronese –Atletico Gallo Colbordolo

A2) Fabriano Cerreto –Vigor Senigallia (Gara che si giocherà al Comunale Mirco Aghetoni di Fabriano [Ancona])

A3) Valdichienti Ponte–Anconitana

A4) PORTO D’ASCOLI –San Marco Servigliano Lorese

Determinazione per passaggio turno

Al termine delle gare di andata e ritorno risulterà vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti;

in caso di parità di punteggio e di reti al termine dei due incontri verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta;

persistendo parità di punteggio e di reti verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno;

in caso di ulteriore parità di punteggio e di reti segnate e subite si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalle vigenti norme federali.

Sarà così anche per il turno successivo (Semifinali) che precede la finale.

SEMIFINALI

Gare di andata – mercoledì 13.11.2019 orario ufficiale (ore 14,30)

S1) VINCENTE A1) – VINCENTE A2)

S2) VINCENTE A3) – VINCENTE A4)

Gare di ritorno – Mercoledì 4.12.2019 orario ufficiale (ore 14,30)

S1) VINCENTE A2) – VINCENTE A1)

S2) VINCENTE A4) – VINCENTE A3)

FINALE

Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 14,30 – Campo da determinare

VINCENTE S1 – VINCENTE S2

RIEPILOGO OTTAVI DI FINALE

Riepilogo risultati gare d’andata di domenica 1°settembre 2019:

A) Atletico Gallo Colbordolo-Urbania (Gara che era stata rinviata per lutto [improvvisa e tragica scomparsa causa aneurisma celebrale del 17enne difensore centrale classe 2002 ex Capitano Allievi della K-Sport Azzurra in prestito da quest’anno all’Atletico Gallo Matteo-Sanchioni] e poi recuperata mercoledì sera 4 settembre al Comunale Varea Dini di Urbino) 6-2 6-2 (11’e 12’Manuel Muratori, 15’Giacomo Ridolfi su punizione, 21’Manuel Muratori, 66’Cantucci [U], 70’Enrico Bartolini su rigore, 80’Matteo Rossi [U], 89’Enrico Bartolini su rigore).

B) Atletico Alma Fano-Forsempronese 0-2 (70’Barattini, 73’Battisti su rigore)

C) Marina-Vigor Senigallia 1-2 (16’Luca Morganti, 21’Pierandrei [M], 32’Matteo Piergallini. Al 76’Noviello del Marina ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Tavoni)

D) Fabriano Cerreto-Sassoferrato Genga (Gara giocata al Comunale Mirco Aghetoni di Fabriano [Ancona]) 2-1 (20’Samuele Ruggeri, 77’Emanuele Francioni [S.G.], 92’Samuele Ruggeri)

E) Castelfidardo-Anconitana 1-2 (25’Alex Ambrosini, 71’Capponi [C], 81’Alex Ambrosini. Al 72’espulso Capponi del Castelfidardo per doppia ammonizione)

F) Valdichienti Ponte-Montefano (Gara giocata sabato 31 agosto) 1-1 (51’Vipera [M], 65’Emanuele Castellano [V.P.])

G) San Marco Servigliano Lorese-GROTTAMMARE (Gara giocata sabato 31 agosto) 1-1 (16’Andrea Censori [S.M.S.L.], 85’De Cesare [G]. All’83’espulso Paglialunga del San Marco Lorese per doppia ammonizione).

H) PORTO D’ASCOLI-Atletico Azzurra Colli (Gara giocata sabato 31 agosto) 0-1 (12’Stacchiotti)

Riepilogo risultati gare di ritorno di domenica 8 settembre 2019:

A) Urbania-Atletico Gallo Colbordolo 0-1 (60’Enrico Bartolini su rigore. Espulso per proteste il tecnico dell’Urbania Simone Pazzaglia)

B) Forsempronese-Atletico Alma (Gara giocata sabato 7 settembre) 2-0 (35’Buresta, 65’Luca Paradisi su rigore)

C) Vigor Senigallia-Marina 3-1 (26’Denis Pesaresi, 30’Tommaso Gregorini [M] su punizione, 34’Denis Pesaresi, 80′Denis Pesaresi su rigore),

D) Sassoferrato Genga-Fabriano Cerreto (Gara giocata sabato sera 7 settembre) 1-4 (17’Marengo, 23’Samuele Ruggeri, 27’Storoni, 42’Luca Bartolini, 50’Cicci [S.G.])

E) Anconitana-Castelfidardo 0-0

F) Montefano-Valdichienti Ponte 2-2 (35’Mastronunzio [M], 51’Emanuele Fermani [V.P.], 65’Badiali [V.P.], 70’Mastronunzio [M])

G) GROTTAMMARE-San Marco Servigliano Lorese (Gara giocata al Comunale Fratelli Veccia di Cupra Marittima [Ascoli Piceno]) 0-2 (41’Alessandro Mattioli, 84’Mallus)

H) Atletico Azzurra Colli-PORTO D’ASCOLI (Gara giocata sabato 7 settembre) 0-4 (25’Napolano, 48’Trawally, 65’Napolano, 70’Napolano su punizione)

In neretto le squadre approdate ai quarti.

