COVERCIANO – C’è anche il mister della Samb Paolo Montero tra i partecipanti al nuovo corso per “Allenatore Professionista di Prima Categoria – Uefa Pro”, un corso di formazione di massimo livello per tecnici di calcio: tra pratica e studio in classe le lezioni dureranno fino a fine stagione.

Sotto gli occhi di Renzo Ulivieri assieme a Paolo Montero erano presenti a Coverciano tante facce note del calcio italiano fra cui Luca Toni, Andrea Pirlo, Walter Samuel, Thiago Motta, Cristian Chivu, Mirco Cassetti e pure un collega che coabita il Girone B assieme all’uruguaiano come Gaetano Fontana del Fano.

