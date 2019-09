Aperto solo agli Over 35 anni, il torneo avrà luogo il 12 ottobre dalle 14 e 30. Iscrizione 10 euro a persona, 10 calciatori per squadra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Centro Sportivo Eleonora un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcetto. Il 12 ottobre dalle 14 e 30 un torneo tutto in un pomeriggio dedicato agli over 35.

Le iscirizioni si potranno effettuare al numero 328-8185216, quota a persona 10 euro per un massimo di dieci calciatori per squadra.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.