Automobilisti distratti che non hanno prestato attenzione ai cartelli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella giornata di sole per sportivi e non in Riviera il 29 settembre.

E in mattinata si è svolta la corsa podistica Ascoli-San Benedetto che si è svolta sulla Salaria e sul lungomare.

Molti però gli automobilisti indisciplinati e distratti che non hanno fatto attenzione alla segnaletica stradale e ai cartelli che vietavano la sosta sui punti interessati dalla competizione.

Ben 22 le auto rimosse dai Vigili Urbani sambenedettesi in collaborazione con i carro attrezzi.

