SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo 3-0 consecutivo per le ragazze di Ciabattoni, che alla Curzi hanno battuto una Pallavolo Ascoli rimaneggiata con diverse assenze e senza libero e che ha comunque cercato di fare il possibile. Tutto ciò il 28 settembre e parliamo della Happy Car.

È uscita fuori una partita sicuramente non bella, in cui è stato fatto quel che serviva per vincere. Un 3-0 caratterizzato dall’alternanza di un discreto gioco a fasi di stanca soprattutto in situazioni di grande vantaggio. L’andamento della partita è sempre stato favorevole alla Happy Car, salvo una partenza in sordina nel primo set fino al 6-8. Dopodiché le rossoblu hanno preso il largo, soprattutto a partire dal servizio e con alcune buone ricostruzioni anche al centro.

Il sestetto Happy Car è stato caratterizzato da Palestini in regia, Del Zompo opposta, schiacciatrici Pulcini e capitan Fusella, al centro Tempera e Spinelli poi rilevata da Colonnella. Libero in cambio palla Cameli, libero in fase break Cicchi.

Con la seconda vittoria consecutiva, le rossoblù sono leader in solitaria del girone.

