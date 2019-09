GROTTAMMARE – Svelate ulteriori curiosità per la quinta edizione di Lle Grotte’s Talent, show varietà previsto per sabato 12 ottobre al Teatro delle Energie di Grottammare.

A sorpresa confermata la partecipazione nel cast dei Menestrelli, coppia canora tra le più affermate della regione Marche. Il duo, grottammarese doc, è dedito da sempre al recupero ed alla valorizzazione del folklore locale. È in uscita per i primi di dicembre il loro quarto lavoro musicale; un progetto artistico che racconta, sia in vernacolo che in italiano, storie ed emozioni del nostro territorio, esaltando la bellezza della perla dell’ adriatico. Legati da tempo, sia in amicizia che nell’arte scenica, al compianto Mario Lanciotti, dedicheranno alla sua memoria l’ esibizione.

Profonda soddisfazione da parte dell’ Associazione Lido degli Aranci: “Ringraziamo Tonino Cameli ed Ermanna Zarroli per la disponibilità ad esibirsi, contribuendo ad omaggiare l’ amico Mario, al quale sarà intitolata la kermesse. Un’ edizione 2019 tra novità e tradizione; un palco capace di raccontare storie di persone innanzitutto, racchiuse in esibizioni artistiche inedite. Uno spettacolo in onore della nostra amata Città, da condividere con il nostro amato pubblico”

Prende dunque sempre più forma lo show varietà, che vedrà la partecipazione, in qualità di special guest, dell’ attrice Paola Minaccioni, in scena con il suo esilarante spettacolo umoristico.

L’artista romana, celebre nei social per l’imitazione della first Lady Melania Trumph, è in questi giorni protagonista nella fortunata pellicola cinematografica “ Tutta Un’ Altra Vita”, al fianco di Enrico Brignano ed Ilaria Spada.

Lo spettacolo gode del patrocinio generale dell’Amministrazione Comunale di Grottammare: info line 3475406630.

