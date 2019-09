Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco ma per fortuna, secondo le prime indiscrezioni, non ci sono state conseguenze gravi

MONTEPRANDONE – Incidente anomalo nel tardo pomeriggio del 27 settembre.

Poco fa i Vigili del Fuoco si sono dovuti recare a Centobuchi dove un trattore, per cause in fase di accertamento, è finito contro una cancellata di un’abitazione.

Pompieri sul posto per la messa in sicurezza e i soccorsi ma per fortuna, secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebberos tate conseguenze gravi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.