TERAMO – La Guardia di Finanza di Teramo ha salutato oggi, 27 settembre, il Colonnello Paolo Balzano ed ha accolto il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Gianfranco Lucignano.

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina, presso la Caserma “Andrea Costantini”, con una sobria ma significativa cerimonia, presenziata dal Comandante Regionale Abruzzo, Generale di Brigata Gianluigi D’Alfonso, di fronte ad una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio e con la partecipazione della locale Sezione A.N.F.I..

Il Comandante Regionale ha espresso i ringraziamenti per l’opera prestata dal Colonnello Balzano, che lascia il servizio attivo nelle Fiamme Gialle dopo 36 anni di attività ed ha rivolto al Colonnello Lucignano un augurio di “buon lavoro”, sottolineando l’importanza dell’incarico assunto.

Con il saluto di commiato, il Colonnello Balzano nel rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto, al Procuratore della Repubblica, al Questore e al Comandante Provinciale dei Carabinieri per la proficua ed efficace collaborazione ha espresso massima gratitudine ed un sentito ringraziamento per la collaborazione e per l’attività istituzionale svolta da tutti i finanzieri teramani, ed ha rivolto al Colonnello Lucignano fervidi auguri per il nuovo incarico e per futuri successi personali e professionali.

Contraccambiando il saluto, Lucignano, originario della provincia di Napoli, ha assicurato impegno e sostegno operativo al Comandante Regionale ed ha esortato il personale a proseguire l’azione di servizio con la stessa dedizione del passato e rinnovato vigore. Il nuovo Comandante Provinciale proviene da Taranto dove, dal settembre 2015, ha rivestito il prestigioso incarico di Comandante Provinciale.

Nato a Napoli il 16 maggio 1967, inizia il primo anno di corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo il 10 ottobre 1988. Consegue la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l’università di Tor Vergata in Roma.

Immesso in servizio nell’agosto del 1992 assume l’incarico di ufficiale istruttore, per le componenti specializzate del Corpo, presso il Battaglione Allievi Finanzieri di Lido di Ostia, frequentando il corso di specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto impiego”, il corso “Team Ardimento” presso il Raggruppamento Subacquei ed Incursori Teseo Tesei della Marina Militare, il corso di “Assistente Guida al Tiro” presso il Centro di Addestramento al Tiro della Guardia di Finanza di Roma e il corso informativo “Scorte di sicurezza” presso il Nucleo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di Stato in Roma.

Nel 1995 trasferito al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Cagliari ricopre gli incarichi di comandante della Sezione Verifiche Complesse e Gruppo Operativo Antidroga. Nel 1999 diviene Comandante della Compagnia di Genova.

Nell’ottobre del 2001 – al termine del G8 di Genova – viene trasferito ad Aversa (CE) quale Comandante di Compagnia. Nell’agosto del 2005, al comando del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rimini, nell’agosto del 2012 ad Ancona quale Comandante del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.