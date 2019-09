Polizia Stradale in azione in questi giorni

FERMO – Anche l’A14 è stata monitorata dalle Forze dell’Ordine per garantire una circolazione idonea.

Controlli in autostrada, in questi giorni, da parte della Polizia Stradale e Autostradale. Nella tratta fermana-picena diversi tir sono stati fermati e i conducenti sanzionati per carichi eccessivi rispetto alle norme previste.

Inoltre è stato multato un autista di un autoarticolato greco che aveva viaggiato 12 ore ininterrottamente, ben oltre i limiti consentiti.

E’ stato costretto ad un forzato riposo di 11 ore con multa di 500 euro, pagata immediatamente.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.