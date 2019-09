SANTA VITTORIA IN MATENANO – Operazione delle Forze dell’Ordine nel Fermano.

Nel primo pomeriggio del 27 settembre, a Santa Vittoria in Matenano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo macedone 34enne sul conto del quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica di Macerata nel mese di giugno del 2017.

L’uomo deve scontare 3 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione, nonché 15 giorni di arresto, per cumulo di condanne definitive afferenti ad una rapina, un furto aggravato e guida in stato di ebbrezza, reati consumati nella Provincia di Fermo nel corso degli anni 2006 e 2007.

Per lui, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Fermo per l’espiazione della pena prevista. Giunto da pochi giorni a Santa Vittoria in Matenano, dove aveva deciso di stabilirsi, è stato controllato dai Carabinieri della locale Stazione, comandata dal Maresciallo Maggiore Marco Antonio Pede, i quali, approfondendo gli accertamenti, hanno acclarato che sul suo conto pendeva il provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Il neo arrivato è saltato subito agli occhi dei militari della Stazione deputati al controllo di quel territorio che, hanno pensato bene di approfondire l’accertamento.

