SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ partito nel migliore dei modi l’esordio in Coppa Marche delle Prime Squadre Samb Volley. Un doppio 3-0 che dà un grande morale e una grande forza per l’imminente campionato. In entrambe le sfide, 46 sono stati i punti totali concessi agli avversari: Athena Volley per la C femminile ed Emmont Azzurra per la D maschile. La “seconda” di Coppa Marche, composta da squadre di C e D della regione, si terrà alle ore 18 di sabato 29 con le rossoblu impegnate in casa contro Ascoli. I ragazzi di Netti osserveranno il turno di riposo per poi giocare ad Ascoli contro la Travaglini mercoledì prossimo alle 21.

Non solo prime squadre ad esordire la scorsa settimana. Si segnala il secondo posto delle ragazze di Medico Under 16 al Torneo di Porto San Giorgio, che oltre alle rossoblu hanno visto la presenza di Conero Volley, Offida, Rapagnano, Pallavolo Fermana oltre alle padroni di casa. Alla fine hanno prevalso le padroni di casa, favorite alla vigilia, sulle rossoblu di Medico, autrici di una grande prestazione e mettendo più volte in difficoltà le padroni di casa.

Domenica 29 settembre alle ore 18 ci sarà l’esordio della Prima Divisione. Ad Offida amichevole contro la Ciù Ciù in occasione del Memorial Antonelli, giunto alla seconda edizione.

La presentazione della 42esima stagione: come tradizione, lo chalet La Bussola ha ospitato sabato 21 la presentazione della Riviera Samb Volley, quarantaduesima stagione di una realtà tra i punti di riferimento della pallavolo provinciale.

Presenti i vertici della pallavolo provinciale, lo staff tecnico, dirigenziale e gli atleti che affronteranno i campionati. Ad aprire gli interventi il presidente Mario Bianconi che ha ringraziato gli sponsor, gli atleti, i dirigenti e gli sponsor in una presentazione condotta dal dirigente Tonino Brandimarte.

Un pomeriggio caratterizzato anche dalla presentazione delle squadre, che hanno posato con i loro allenatori: dalle prime squadre (C femminile e D maschile) alle formazioni under.

Presenti anche le autorità comunali: l’Assessore allo sport Pierluigi Tassotti e il Sindaco Pasqualino Piunti, che ha fatto i complimenti alla Società e a tutti coloro che s’impegnano, con particolare riferimento ai giovani e alle famiglie, protagonisti di un funzionante tessuto sociale.

Un evento di presentazione che è stato benaugrante, con le vittorie delle prime squadre all’esordio in Coppa Marche. Si riportano i tabellini.

COPPA MARCHE FEMMINILE: TECNO ATHENA VOLLEY 0 – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 3 (16-25; 18-25; 12-25)

COPPA MARCHE MASCHILE: HAPPY CAR SAMB VOLLEY 3 – EMMONT AZZURRA 0 (25-13; 25-16; 25-17)

