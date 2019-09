Non c’era nessuno nell’abitazione in quel momento, il proprietario è stato rintracciato dalla Municipale e dai Vigili del Fuoco

MONTEPRANDONE – Quello che è accaduto nella notte tra il 25 e 26 settembre ha scosso diversi cittadini nell’entroterra. Parliamo dell’incendio in una palazzina di quattro piani in via Circonvallazione, dove un appartamento in fiamme ha costretto due famiglie all’evacuazione e tre persone alle cure dei sanitari per intossicazione dal fumo.

Nella mattinata odierna, del 26 settembre, sempre a Centobuchi e non distante dall’edificio di questa notte, alcuni residenti si sono preoccupati quando hanno visto del fumo fuoriuscire da una casa. Polizia Municipale allertata e giunta sul posto, chiamati ovviamente anche i Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno accertato che, per fortuna, si trattava di una pentola lasciata sul fuoco dal proprietario dell’abitazione che in quel momento non era dentro: è stato rintracciato e poco dopo il fornello spento.

Per fortuna tutto è andato bene, timore a parte.

