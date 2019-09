Sul posto 118 per i soccorsi, pompieri per la messa in sicurezza e la Municipale per i rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro il 26 settembre in Riviera tra mezzi.

A Porto d’Ascoli, in zona Agraria, si è verificato un incidente stradale fra due auto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi.

Sul luogo personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza, per le cure mediche nei confronti dei conducenti. Una donna è finita all’ospedale di San Benedetto per ulteriori accertamenti precauzionali.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto per la messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro e dei veicoli incidentati.

