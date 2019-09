SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova stagione di “Scienziati nel Pallone” è pronta a debuttare su rivieraoggi.it. Approfonidimenti, interviste, ospiti, riflessioni e quant’altro sulla stagione della Samb.

L’appuntamento per la prima puntata della stagione 2019-2020 è per lunedì 30 settembre alle ore 18 e 45 con la puntata che, come al solito, sarà disponibile sulla nostra home page.

Guarda la promo della nuova stagione, che si preannuncia…esplosiva!

| Torna Scienziati Nel Pallone | Si prevede una stagione esplosiva Prossimamente su Riviera Oggi la nuova stagione della trasmissione web dedicata al mondo Samb e dintorni ❤💙⚽️Restate sintonizzati📺Sarà un appuntamento…esplosivo! 💣💥 Gepostet von Riviera Oggi am Montag, 9. September 2019

