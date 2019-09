TERAMO – Blitz antidroga nel pomeriggio del 25 settembre. A Teramo la Squadra Mobile ha tratto in arresto un 40enne del posto per detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di cocaina per un peso complessivo di 56 grammi contenuta parte in due piccole buste, parte in tre involucri termosaldati pronti per lo spaccio. Rinvenuti anche 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 145 grammi, un bilancino digitale e sostanza da taglio.

L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari ed ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

