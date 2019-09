Incendio in una palazzina di quattro piani, danni anche in un locale utilizzato come lavanderia

MONTEPRANDONE – Nottata di lavoro, quella tra il 25 e 26 settembre, per i Vigili del Fuoco e attimi di tensione.

I pompieri sono dovuti intervenire a Centobuchi, in via Circonvallazione, per un incendio in una palazzina di quattro piani dovuta probabilmente per un cortocircuito.

Appartamento in fiamme e famiglia evacuata. Danni anche in un locale utilizzato come lavanderia.

Un altro nucleo familiare è stato evacuato poiché il quadro elettrico del loro appartamento era stato danneggiato dal rogo ed erano, in pratica, senza utenze.

Pompieri al lavoro per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza. Morti, purtroppo, tre canarini che si trovavano all’interno dell’appartamento in fiamme.

Nella palazzina risiedono sette famiglie.

