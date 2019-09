Il protagonista di giornata: “Oggi abbiamo pareggiato solo per sfortuna. Quello che va rivisto è il gol incassato. Gli applausi del pubblico? Se arrivano vuol dire che me li merito, così come i fischi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il migliore in campo oggi per la Samb. Alessio Di Massimo in conferenza stampa dopo la gara col Modena: ” L’anno migliore per me? No, l’anno in cui sto giocando, in cui c’è più fiducia in me. Montero fa un gioco offensivo e dispendioso, finiamo quasi ogni partita con i crampi”.

Sui due pali colpiti: “Sul primo tiro sono stato io a non colpire bene il pallone mentre nella seconda occasione è stata più una questione di sfortuna per me. Gli applausi del pubblico? Sono felice perché vuol dire che me li sono meritati. La stessa cosa per i fischi: quando arrivano vuol dire che qualcosa non va”.

“Altri due punti pers, dispiace, abbiamo l’amaro in bocca” commenta il risultato Di Massimo. “Oggi è solo una questione di sfortuna, quello che dobbiamo rivedere è il gol preso”.

