SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Franco Fedeli commenta la partita contro il Modena. “Questo pareggio è una mezza sconfitta per me. Forse oggi un passo indietro e non ci possiamo neanche attaccare ai pali, dobbiamo essere più precisi. Oggi meno brillanti, c’era un po’ di confusione”.

Continua il presidente: “Gli abbiamo regalato un gol. Di Massimo? Speriamo continui così, ha fatto quello che doveva fare ma per vincere bisogna essere in 11 ma non faccio nomi. Oggi posso rimproverare un po’ di mancanza di lucidità e determinazione alla Samb. Dispiace perché potevamo fare un balzo in classifica”.

