Sarà provvisoria. La Festa del Patrono vedrà tante persone affluire nell’area, il Comune ha deciso di intervenire con urgenza per eliminare le possibili fonti di pericolo per la pubblica incolumità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito del distacco di alcune lastre di pietra basaltica verificatosi in piazza Bice Piacentini, il settore Lavori Pubblici del Comune di San Benedetto si è attivato per rifornirsi di materiale dello stesso tipo.

“Purtroppo si sono riscontrate difficoltà nel reperire la stessa tipologia di pietra e dunque, approssimandosi la Festa del Patrono che vedrà tante persone affluire nella piazza, si è deciso di intervenire con urgenza per eliminare le possibili fonti di pericolo per la pubblica incolumità con il posizionamento di una pavimentazione bituminosa provvisoria che sarà rimossa non appena sarà a disposizione il materiale ordinato” affermano dal municipio sambenedettese.

