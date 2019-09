Versione odierna e di quella del ‘300 con cartellino in linguaggio braille

ACQUAVIVA PICENA – “Fortezza, l’amministrazione continua nell’investimento per rendere sempre più fruibile la nostra Fortezza medioevale. Nei prossimi giorni saranno collocati i due modellini della Fortezza odierna e di quella del ‘300 con cartellino in linguaggio braille, a disposizione dei non vedenti”.

Ad affermarlo è il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti.

I modellini sono frutto dello studio condotto sul bene, sia dal punto di vista architettonico che storico, alla base anche del progetto realtà 3D, che a breve sarà utilizzabile in Fortezza, che verrà dotata di ben 15 visori che permetteranno di immergersi in 10 minuti di emozionante ricostruzione tridimensionale dell’ambiente.

