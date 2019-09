Lo schermo piazzato sotto la Sud, frutto di un accordo fra la Samb e una ditta specializzata, servirà per proporre le foto dei giocatori al momento dell’annuncio della formazione, il risultato, il cronometro e per dare visibilità agli sponsor

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno schermo è stato piazzato ai confini del campo del Riviera Delle Palme e dovrebbe essere attivo da domani, in tempo per Samb-Modena. Il tabellone, frutto di un accordo fra la Samb e una ditta specializzata servirà per proporre le foto dei giocatori al momento dell’annuncio della formazione, il risultato, il cronometro e per dare visibilità agli sponsor.

