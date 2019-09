ANCONA – Una giornata dedicata al mare e alla blue economy.

Si terrà giovedì 26 settembre ad Ancona – presso la sala conferenze del SeaPort Hotel (Rupi di Via XXIX Settembre 12), con inizio lavori alle ore 14.30 – il convegno finale del progetto europeo Blue Kep.

Il convegno dedicato alle scuole della regione, ai partner di progetto e a Enti e organizzazioni attive nella “filiera del mare” intende condividere esperienze, risultati e linee guida di uno dei più importanti e innovativi programmi di alternanza scuola-lavoro, svolti in ambito internazionale, dalla Regione Marche.

Parteciperà l’assessore al Lavoro, alla formazione e all’istruzione Loretta progeBravi. Il progetto Blue Kep è coordinato dall’Agenzia Informest e coinvolge l’Euroregione Adriatico Ionica, la Regione Marche, la Regione Istria, l’Agenzia di sviluppo della Contea di Sebenico e l’Agenzia per il coordinamento e lo sviluppo della Contea di Spalato Dalmazia. Finanziato dal programma di cooperazione territoriale Italia-Croazia 2014-2020, l’esperienza di Blue Kep rappresenta per la Regione Marche la terza tappa di un percorso pluriennale cominciato con Kepass, nell’ambito del programma Ipa Adriatico 2007-2013, e proseguito con il progetto BlueSkills, del 2016, sempre parte del programma Ipa Adriatico.

Il Convegno finale vuole anche essere un’occasione per capitalizzare il lavoro svolto lungo i 21 mesi del progetto, evidenziando punti di forza e criticità e fornendo nuove linee guida per migliorare la qualità dell’offerta didattica, l’integrazione dei sistemi scolastici, ivi compresi il riconoscimento delle competenze acquisite (crediti formativi) in periodi di mobilità, in un settore tanto importante per le due sponde dell’adriatico come quello della “Blue Economy” Blue Kep ha complessivamente coinvolto 39 studenti e 12 istituti tecnici e nautici tra Italia e Croazia fra cui 3 scuole marchigiane, l’ Itt “G. e M. Montani” di Fermo, l’Iis “Volterra-Elia” di Ancona, e l’Iis “Fazzini-Mercantini” di Grottammare.

Il Convegno, aperto a tutte le scuole della Regione e al pubblico, sarà anche occasione per dare voce ai docenti e studenti protagonisti dell’iniziativa, che a fine lavori riceveranno un attestato.

