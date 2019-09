ALBA ADRIATICA – Pensava di farla franca ed invece ha ricevuto un deferimento in questi giorni.

Nei guai, ad Alba Adriatica, un 44enne del posto: era costretto ai domiciliari perché accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri locali non l’hanno trovato in casa durante i consueti controlli. Inevitabile, quindi, la denuncia per evasione.

