Per motivi di somma urgenza derivanti dal pericolo di un crollo dell’impianto nel letto del torrente, con conseguente effetto-diga sul flusso delle acque

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento di riqualificazione in Riviera.

Questa mattina, 24 settembre, è stata effettuata la rimozione di un vecchio impianto pubblicitario (n.d.r. Campanelli, negozio di elettrodomestici) situato in contrada Monte Aquilino, in corrispondenza del ponte sul torrente Ragnola sulla Statale 16 a San Benedetto costituito da un palo metallico e cassonetto in pessime condizioni di conservazione, inclinato e sospeso sulla sponda nord del torrente.

L’intervento è stato eseguito da personale della Polizia locale e del servizio Manutenzione Strade per motivi di somma urgenza derivanti dal pericolo di un crollo dell’impianto nel letto del torrente, con conseguente effetto-diga sul flusso delle acque.

La Polizia locale provvederà a comunicare al titolare dell’insegna quando fatto, a far custodire l’impianto presso la depositeria comunale e a sanzionare gli eventuali responsabili dei fatti addebitando loro le relative spese.

