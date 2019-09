Per un contributo in conto capitale “a fondo perduto” che va dal 50% al 80%

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come già annunciato, il Flag Marche Sud ha pubblicato due bandi aventi rispettivamente ad oggetto “Integrazione socio-economica territoriale” e “Innovazione” per interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura effettuati all’interno dei Comuni facenti parte del Flag, ovvero Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto. I bandi prevedono un contributo in conto capitale “a fondo perduto” che va dal 50% al 80% .

In entrambi i casi la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 ottobre 2019.

Per illustrare le caratteristiche dei bandi e le procedure per accedere ai finanziamenti sono stati convocati due seminari – info day in programma venerdì 27 settembre a San Benedetto del Tronto, presso il Museo della civiltà Marinara di Via Colombo,94, e il 5 ottobre a Porto San Giorgio, nella Sala Comunale Imperatori di Via Oberdan,1.

Gli avvisi integrali e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Flag Marche Sud: https://www.flagmarchesud.it/.

Per ulteriori informazioni: capacitybuilding@flagmarchesud.it oppure info@flagmarchesud.it.

