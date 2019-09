La sambenedettese interpreterà la Carmen in uno spettacolo diretto da Alberto Veronesi per la regia di Giandomenico Vaccari che andrà in scena sia a Seul sia a Uslan

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Questa mattina, 24 settembre, il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha ricevuto la visita di Giuseppina Piunti, la celebre mezzosoprano sambenedettese che ha conquistato i teatri di mezzo mondo, in partenza per una tournée in Corea del Sud.

La Piunti interpreterà la Carmen in uno spettacolo diretto da Alberto Veronesi per la regia di Giandomenico Vaccari che andrà in scena sia a Seul sia a Uslan.

Giuseppina Piunti ha in programma subito dopo una nuova tournée in Cina per una serie di rappresentazioni del “Rigoletto” e della “Butterfly”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.