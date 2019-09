ACQUAVIVA PICENA – Con delibera di giunta 81 del 27 giugno è stato approvato ad Acquaviva Picena il progetto di asfaltatura parziale di alcune strade comunali, finanziato attraverso il mutuo di 190 mila euro inserito nel bilancio di previsione e sottoscritto con la Banca del Piceno nel mese di agosto.

L’intervento riguarderà nel centro abitato Via Garibaldi, Via Mazzini, Via Cavour, Via Borsellino, Via Giovanni XXIII, Via Fonte Palanca, Via Boreale, mentre fuori del centro abitato saranno interessate dal parziale rifacimento della pavimentazione stradale la Via dei Tigli, la Zona Industriale, Via Colle in Su, Via Copernico, Via Paterno.

Con il ribasso si estenderanno le strade interessate dal piano asfalti, in particolate la Via Dante Alighieri e Via degli Olmi. L’intervento prevede anche il rifacimento della segnaletica stradale e in Via Garibaldi la realizzazione di posti auto con percorso pedonale ed accesso carrabile ai giardini pubblici nello spazio verde in prossimità della scuola materna, mediante livellamento del terreno, posa in opera di ghiaia per circa 30 centimetri, successiva posa di grigliato in elementi in cemento vibrato e la realizzazione di una canaletta carrabile con griglia in acciaio in via Cavour per la raccolta delle acque piovane stradali.

