MONTEPRANDONE – Ancora riconoscimenti importanti per la Roller Green di Monteprandone, questa volta nel settore del freestyle, una delle novità più importanti inserite dalla società nella scorsa stagione.

Grande soddisfazione del presidente Giovanni Anselmi per Riccardo Capriotti, Lucrezia Carlini e Pietro Mesce, che rappresenteranno le Marche alla finale nazionale del Trofeo Kinder Coni, giunto alla 6° edizione, in programma a Crotone-Isola di Capo Rizzuto dal 26 al 29 settembre.

La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del Coni e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendogli acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le sfide indirizzate verso le possibili sfide olimpiche future.

Un appuntamento annuale in una location sempre nuova. Caserta , Lignano Sabbiadoro , Cagliari , Senigallia e Rimini, sono le città che hanno ospitato le precedenti edizioni.

