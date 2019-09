Per Rutella un precedente soltanto con i rossoblu, che non fa sorridere: l’ultima volta con il fischietto siciliano la Samb fu sconfitta 4-0 a Trieste lo scorso 24 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scelto l’arbitro di Samb-Modena, in scena al Riviera domani alle 18 e 30. Si tratta di Daniele Rutella della sezione di Enna che sarà coadiuvato dagli assistenti Pierluigi De Chirico di Barletta e Mauro Dell’Olio di Molfetto. Per Rutella un precedente soltanto con i rossoblu, che non fa sorridere: l’ultima volta con il fischietto siciliano la Samb fu sconfitta 4-0 a Trieste lo scorso 24 marzo.

Intanto Paolo Montero oggi pomeriggio alle 17 incontra la stampa per la classica conferenza pre gara.

