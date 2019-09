GROTTAMMARE – Pompieri al lavoro alle prime ore del 24 settembre.

Rimessa agricola in fiamme nelle campagne di Grottammare, in zona Bore Tesino. Sul posto automezzi dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo, cause in fase di accertamento.

Intervento durato più di tre ore, con messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio e bonifica.

Salvati alcuni animali presenti nei paraggi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.