GROTTAMMARE – Importante novità nell’ambito del sociale.

Per il Servizio Civile Universale ecco il bando per quattro posti per giovani tra 18 e 28 anni alla Misericordia di Grottammare. Info: 0735-632437 e 333-4588979.

Si tratta di un’esperienza indimenticabile, formativa, di grande sostegno per la comunità e di crescita interiore e professionale. Domande entro le 14 del 10 ottobre.

L’attività di servizio e’ di 12 mesi a 25 ore settimanali, retribuita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio civile consente anche percorsi formativi con il rilascio di attestazioni e certificazioni dei corsi sostenuti.

Le domande devono essere presentate online attraverso il sistema Dol (Domanda On Line), procurandosi prima la propria identità digitale con il sistema Spid, acquisibile gratuitamente presso ogni ufficio di Poste Italiane oppure anche online presso gli enti abilitati e autorizzati.

I giovani interessati possono accedere al sito web https://www.misericordie.it/bando-giovani-2019.

