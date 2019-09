GROTTAMMARE – Conto alla rovescia per una kermesse che si svolgerà in Riviera.

Parliamo della quinta edizione di “Le Grotte’s Talent”, che si svolgerà il 12 ottobre presso Teatro delle Energie di Grottammare.

Ospite speciale sarà Paola Minaccioni e, nel corso della serata, saranno premiati i giovani talenti artistici grottammaresi. Moltissime saranno le novità per questa edizione 2019.

Svelato, nel frattempo, il nome del primo artista: è Cristiano Pagani, grottammarese Doc. Musicista, arrangiatore fonico, turnista e collabora da diversi anni con la casa discografica “Bruti” di Pedaso. Presenterà il suo album “Noir”, il meglio del pop/rock degli anni ’90. Cristiano ha all’attivo quattro dischi e ha viaggiato molto in Europa. Per la prima volta sarà al Teatro delle Energie. Con lui ci sarà il Maestro Marco Raccichini, alla chitarra, che fa parte della scuola Lizard ed è un suo grande amico.

“Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l’anima capisce, ma che l’anima non potrà mai tradurre. In parole povere la musica è per tutti ma il vero significato emozionale per pochi” sono le parole di Cristiano Pagani alla vigilia della kermesse.

Sono disponibili le prevendite presso la merceria Il Cigno di Grottammare, biglietti 10 euro con posto numerato: info line 3475406630. E’ stato già venduto un buon numero di tagliandi.

Evento a cura dell’associazione Lido degli Aranci con la collaborazione del Comune.

