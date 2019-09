MONTEGRANARO – Pensava di averla fatta franca e invece è finito nei guai.

I Carabinieri di Montegranaro durante i normali controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari in questi giorni, hanno accertato che un cittadino di origini campane, detenuto per il reato di rapina perpetrata in Civitanova Marche, è evaso allontanandosi dal proprio domicilio dopo aver forzato il braccialetto elettronico.

L’uomo è stato denunciato per evasione ed è attivamente ricercato.

