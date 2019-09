In foto il gazebo di San Benedetto, in Viale Secondo Moretti, in un week end di reclutamento nazionale per il Carroccio, che di banchetti in tutta la Regione ne ha piazzati 80. “Le Marche si vogliono liberare del Pd e dei loro alleati i 5 Stelle”

SAN BENEDETO DEL TRONTO – “Nei quasi 80 gazebo, allestiti questo sabato e questa domenica in oltre 50 comuni marchigiani, le firme raccolte sono state più di 6000: un risultato straordinario e che in alcuni momenti della giornata ha visto le code ai gazebo”. A parlare è il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Marche della Lega, partito che nel week end ha messo in piedi una campagna di raccolta firme e tesseramenti in giro per l’Italia, compresa la nostra Regione, dove sono stati piazzati oltre 50 banchetti in altrettanti comuni.

“La Lega è maggioranza nel Paese e, dopo lo straordinario successo di Pontida della settimana scorsa, questo weekend tra la gente nelle piazze lo ha dimostrato”, conclude il Senatore. “Sono stati infatti tantissimi i marchigiani che hanno anche deciso di tesserarsi e che aspettano le elezioni regionali per dare il loro contributo nel liberare le Marche dal Pd, dalla sua politica clientelare e dai suoi nuovi alleati del M55″ il pesante affondo finale di Arrigoni.

