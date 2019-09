MASSIGNANO – Con l’ultima domenica di settembre arriva la 15^ edizione di “Bio & Tipico in Piazza” a Massignano. Definire questo appuntamento un mercatino è riduttivo: si tratta di una manifestazione che celebra la vita rurale della campagna Massignanese e dintorni; i banchi situati nell’antico Borgo presentano il meglio delle produzioni enogastronomiche certificate biologiche della zona. Si possono acquistare salumi, formaggi, frutta di stagione, bevande biologiche (vini, birre), erbe aromatiche e piante grasse ma anche le famose frittelle di Massignano. E ancora con l’intento di valorizzare l’artigianato e le tradizioni locali, il mercatino accoglie i lavori di alcuni vasai che producono utensili in terracotta, fischietti e pipe.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Massignano in collaborazione con l’Ass. Pro Loco, Legambiente, l’Ass. Chi Mangia la Foglia, l’Ass. Amici del Museo, le aziende DOLCE FORNO e ASD DSPIN è ricco di appuntamenti e si svilupperà tra tipicità locali, artigianato, esposizioni vivaistiche, mostra mercato di prodotti bio, artigianato, convegni, campagne informative e laboratori didattici.

Gli appuntamenti della manifestazione iniziano Giovedì 26 alle ore 9:30 presso l’edificio scolastico con tre laboratori rivolti ai bambini della scuola primaria: il Laboratorio dell’Orto didattico realizzato dall’Azienda Malavolta, seguito dal Laboratorio dell’Olio al peperoncino a cura dell’Azienda La Casetta e dal Laboratorio sul Miele a cura dell’Azienda Cimadamore Giancarlo.

Venerdi 27 sarà possibile degustare una Cena a tema del Circuito degli Orti 2019 presso il ristorante Chiaraluce (0735.72376) mentre Sabato 28 si potrà degustare il menù “L’orto bio incontra il mare” presso il ristorante Rivamare (0735.777211). Entrambe le cene sono su prenotazione al costo promozionale di 25 euro.

Particolarmente densa di appuntamenti è la giornata di Domenica 29, quando a partire dalle ore 9:00 aprirà la Mostra mercato da agricoltura biologica e prodotti tipici locali nel centro storico con l’esposizione di piante grasse (via Grassea). Alle ore 10:00 dal centro storico, partirà la PASSEGGIATA ALL’ARANCETO MONUMENTALE DEL CROCIFISSO “LA MAGIA ED I PROFUMI DEL GIARDINO D’ARANCI” con la collaborazione di ASD DSPIN e la presenza di una guida dell’Archeoclub di Cupra Marittima.

Alle 10:30 a cura dell’Associazione Amici del Museo sarà aperto per visite guidate il Museo della terracotta, delle pipe e dei fischietti.

Alle 11:00 sempre a cura dell’Associazione Amici del Museo sarà attivato il Laboratorio della Terracotta Alle 12:00 apriranno gli stand gastronomici, a cura della Pro Loco, dove sarà possibile assaggiare le famose frittelle De.C.O. di Massignano e Street Food.

Nel pomeriggio a partire dalle 15:00 nella sala consiliare verrà attivato il Laboratorio Amigurumi (l’arte giapponese di lavorare all’uncinetto) a cura di Filottini Pia; alle 16.30 sempre in sala consiliare si terrà l’interessante Laboratorio di Decorazione dei Biscotti a cura dell’Azienda Dolce Forno ed infine alle 18:00 ancora in Sala Consiliare si terrà un Mini Corso di degustazione Vino della cantina La Fontursia a cura di Matteo Massi

PROGRAMMA

Giovedì 26

Dalle ore 9:30

– Laboratorio per i bambini della scuola primaria di primo e secondo grado di Massignano presso l’edificio scolastico:

– Laboratorio Orto Didattico a cura dell’azienda “Malavolta”

– Laboratorio su Olio al peperoncino a cura dell’azienda “La Casetta” – Laboratorio sul Miele a cura dell’azienda “Cimadamore Giancarlo”

Ven. 27 e Sab. 28

Cena a tema del Circuito degli Orti 2019 Su prenotazione — Prezzo promozionale: 25 euro Venerdì: Ristorante Chiaraluce (per prenotazione: 073572376) Sabato: Ristorante Rivamare “L’orto bio incontra il mare” (per prenotazione: 0735 777211)

Domenica 29

h. 09:00 Mostra mercato da agricoltura biologica e prodotti tipici locali — Passeggiata nella via grassea (la lunga via delle piante grasse)

h. 10:00 La magia ed i profumi del “Giardino d’Aranci” Passeggiata storico naturalistica in collaborazione con ASD DSPIN PROGRAMMA: Partenza da Piazza Garibaldi alle ore 09:30 All’arrivo si effettuerà una visita guidata dell’aranceto a cura dell’Archeoclub di Cupra Marittima Rientro in Piazza Garibaldi in autobus. La lunghezza del percorso, adatto a tutti, è di 5 km circa. E’ previsto un tempo di percorrenza di circa 1 ora. Munirsi di scarpe da tennis e acqua. L’EVENTO E’ GRATUITO – E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE Al rientro sarà possibile fare pranzo in Piazza: primo, secondo, contorno e bevande al costo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare: Marco al numero 3381125879 o Daniela al numero 3391084448

h. 10:30 Apertura Museo dei Fischietti delle Pipe e della Terracotta Popolare

h. 11:00 Sala Consiliare: Laboratorio di terracotta a cura dell’ Ass.ne Amici del Museo

h. 12:00 Apertura Stand Gastronomici h. 15:00 Sala Consiliare: Laboratorio Amigurumi (l’arte giapponese di lavorare all’uncinetto) a cura di I Filottini di Pia

h. 16:30 Sala Consiliare: Laboratorio di decorazione biscotti e dolci a cura dell’Azienda Dolce Forno

h. 18:00 Mini Corso di degustazione Vino della cantina La Fontursia a cura di Matteo Massi

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.