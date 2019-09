FERMO – Il portiere della Samb, Antonio Santurro, commenta il pari del Recchioni fra i rossoblu e la Fermana.

“Il primo gol purtroppo è stata una palla deviata da Carillo che mi ha mandato fuori tempo. Due punti persi? Meritavamo di più ai punti probabilmente ma date el condizioni del campo ci sta. Siamo stati bravi a snaturarci per la partita di oggi”.

“La nostra filosofia di gioco ci porta a iniziare sempre dal portiere, ci sono rischi ma ci piace così, vogliamo giocare così perché quando esci dalla pressione avversaria diventa tutto più semplice. Il passaggio dal Bologna, dalla A a qui? Sono contento di essere tornato a giocare perché allenarsi e giocare sono cose diverse. Avevo bisogno di ritovare il feeling con la partita”.

Andrea Petrucci: “Abbiamo regalato 20 minuti nel primo tempo. Era comunque un derby,ci sta soffrire. Per me è un punto giadagnato per la Fermana. Era giusto non perdere, fare punti fa sempre bene. Come vivo questa rivalità con la Samb? Bene, i derby sono sempre belli da giocare”.

