Il mister commenta l’1-1 fra i suoi e la Fermana: “Samb bene nei duelli individuali. Così sarà dura per tutti”. Flavio Destro: “La Samb ci ha fatto soffrire”. VIDEO

FERMO – Paolo Montero commenta l’1-1 fra Fermana e Samb.“Andiamo via da qui con un ramamrico importante, potevamo vincere. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande gara, con Frediani, Gemignani anche. Di Massimo? Aveva un problema muscolare, ha voluto rischiare e ha giocato bene poi nel secondo tempo andava preservato e l’abbiamo sostituito”.

Ancora sulla partita: “In tutta la partita abbiamo fatto bene nei duelli individuali” analizza la gara il mister che si lancia in una previsione: “Se giochiamo in questo modo sarà dura per tutti contro di noi”.

Flavio Destro: “Nel primo tempo ci hanno messi in difficoltà, la catena di sinsitra sapevamo che ci poteva far soffrire. Mi aspettavo una partita aperta, la Samb sta facendo bene, Noi siamo stati bravi a reagire e a recuperarla”.

