Fermana-Samb, le interviste post partita.

FRANCO FEDELI: “Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, meritavamo di più. Mi è piaciuta la partita di Di Massimo, che ha giocato molto bene ma penso fosse stanco ala fine, quando è stato sostituito, ha avuto anche un problema alal coscia in settimana. Dopo il 10′ del primo tempo siamo tutti un po’ calati. Occasioni sbagliate? Importante costruirle, prima o poi i palloni entreranno”. Nota slle ocndizioni del campo: “Era messo male oggi, non si poteva giocare in alcune zone. Quest’anno io più diplomatico? Sì, lo ammetto, perché l’anno scorso sono sempre stato frainteso e attaccato e non mi va giù. Finché riesco manterrò questa linea (ride ndr).

