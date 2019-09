FERMO – Tutto pronto dal Recchioni di Fermo per Fermana-Samb, 5^ giornata di andata di serie C 2019-2020. I rossoblu di Montero confermano lo schieramento iniziale di domenica scorsa (2-1 all’Arzignano in casa) ovvero il 4-2-3-1 con Orlando, Di Massimo e Frediani a supporto di Cernigoi. Gelonese e Angiulli in mezzo al campo, Rapisarda, Miceli, Carillo e Gemignani davanti a Santurro.

Fermana (4-3-3): Gemello; Iotti, Comotto, Scrosta, Sperotto; Ricciardi, Mantini, Urbinati; Liguori, Cognini, Petrucci. A disp. Palombo, Mane, Manetta, Rolfini, D’Angelo, Bellini, Persia, Molinari, Bacio Terracino, Fiumicetti, Tedone, Maistrello Allenatore: Flavio Destro

Samb (4-2-3-1): Santurro; Rapisarda,Miceli, Carillo, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani; Orlando, Cernigoi, Di Massimo. A disp. Raccichini, Biondi, Trillò, Zaffagnini, Bove, Volpicelli, Piredda, Rocchi, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Antonio Severini/ Veronica Vettorel)

Note: Terreno in pessime condizioni, giornata piovosa e temperature sotto ai 20 gradi.

PRIMO TEMPO

1′ Partiti, in questi primi minuti Di Massimo largo a sinistra e Frediani a fare la mezz’ala/trequartista dietro a Cernigoi, Orlando largo a destra. In fase di non possesso infatti lo schieramento è molto simile a un 4-3-3 con Frediani schiacciato assieme a Gelonese e Angiulli sulla linea di centorcampo ma in fase offensiva il numero 18 gioca più avanzato.

8′ Prima occasione per la Samb in una partita finora abbastanza bloccata. Proprio Frediani appoggia all’accorrente Angiulli che da fuori area prova l’esterno destro: fuori di poco.



