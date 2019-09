Foto Emanuela Chiappani

FERMO – Tutto pronto dal Recchioni di Fermo per Fermana-Samb, 5^ giornata di andata di serie C 2019-2020. I rossoblu di Montero confermano lo schieramento iniziale di domenica scorsa (2-1 all’Arzignano in casa) ovvero il 4-2-3-1 con Orlando, Di Massimo e Frediani a supporto di Cernigoi. Gelonese e Angiulli in mezzo al campo, Rapisarda, Miceli, Carillo e Gemignani davanti a Santurro.

Fermana (4-3-3): Gemello; Iotti, Comotto, Scrosta, Sperotto; Ricciardi(12′ st Persia), Mantini(35′ st Bellini), Urbinati; Liguori(12′ st Bacio Terracino), Cognigni(19′ st Maistrello), Petrucci(12′ st D’Angelo). A disp. Palombo, Mane, Manetta, Rolfini, D’Angelo, Bellini, Persia, Molinari, Bacio Terracino, Fiumicetti, Tedone, Maistrello Allenatore: Flavio Destro

Samb (4-2-3-1): Santurro; Rapisarda,Miceli, Carillo, Gemignani; Gelonese(45′ st Bove), Angiulli, Frediani(45′ st Trillò); Orlando(23′ Volpicelli), Cernigoi, Di Massimo(10′ st Rocchi). A disp. Raccichini, Biondi, Trillò, Zaffagnini, Bove, Volpicelli, Piredda, Rocchi, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Antonio Severini/ Veronica Vettorel)

Note: Terreno in pessime condizioni, giornata piovosa e temperature sotto ai 20 gradi.

Tabellino: 1-1

Marcatori: 12′ pt Cernigoi (S), 26′ pt Liguori (F)

Ammoniti: 29′ pt Petrucci (F), 38′ pt Gelonese (S), 30′ st Carillo (S), 36′ st D’Angelo(F), 38′ st Angiulli(S) e Urbinati(F)

Espulsi:

Angoli: 2-1

VIDEO Il tifo rossoblu sugli spalti

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Partiti, in questi primi minuti Di Massimo largo a sinistra e Frediani a fare la mezz’ala/trequartista dietro a Cernigoi, Orlando largo a destra. In fase di non possesso infatti lo schieramento è molto simile a un 4-3-3 con Frediani schiacciato assieme a Gelonese e Angiulli sulla linea di centorcampo ma in fase offensiva il numero 18 gioca più avanzato.

8′ Prima occasione per la Samb in una partita finora abbastanza bloccata. Proprio Frediani appoggia all’accorrente Angiulli che da fuori area prova l’esterno destro: fuori di poco.

12′ GOL Di Massimo stoppa al limite dell’area e va di prima per Cernigoi che controlla, entra in area e piazza un diagonale destro che si infila sul secondo palo: Samb in vantaggio! FOTO

Azione del gol di Cernigoi

13′ Passano 30 secondi e la Samb entra ancora facilmente in area canarina ma Frediani stavolta mette a lato sfiorando la rete esterna della porta.

19′ Secondo angolo per la Fermana che porta le torri in area: salta Comotto ma palla che va abbondantemente fuori.

21’Di Massimo ancora un assist delizioso desterno a cercare dentro Cernigoi che non arriva per un soffio. Buona Samb!

24′ Ancora un pallone, di Rapisarda stavolta, per Cenrigoi dentro l’area ma anticipato: i rossoblu chiedono un tocco di mano che per il direttore di gara non c’è.

26′ GOL Pari Fermana. Errore Samb in uscita, palla che arriva in area per Liguori che tira, palal deviata che inganna Santurro: 1-1. FOTO

27′ Pallone davanti alal linea di porta dopo il cross di frediani, Di Massimo la “pizzica” soltanto. Subito un’occasione rossoblu per l’1-2.

Alessio Di Massimo

30′ Bella percussione di Orlando, palal a cercare Cernigoi che non aggancia e si fa mangiare dalla difesa fermana. Altra buona occasione rossoblu che osno molto pericolosi in avanti.

38′ Grande apertura di Di Massimo a destra per Rapsiarda che sale e crossa, palla dentro che prima Gelonese e poi Cernigoi non riescono a deviare in porta. Poi Gelonese si becca il giallo per fermare la ripartenza canarina.

43′ Primo angolo Samb dopo una bella combinazione Gemignani-Di Massimo, allontana la Fermana.

La curva ospite

45′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro Carella.

45′ + 1 Di Massimo dal limite, finta e controfinta poi alleggerisce a sinistra per Frediani che prova il sinistro forte: alto non di molto.

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Fermana-Samb 1-1

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida, senza cambi fra i 22.

4′ Brivido Samb, Rapisarda sbaglia di testa in appoggio regalando palla a Liguori che arriva fronte alal porta e spara il destro: fuori di poco.

6′ Punizione laterale per la Samb, Frediani va in mezzo, respinge Comotto di testa. Poi Orlando prova la botta e Gemello vola in angolo. OCCASIONE SAMB!

9′ Altra occasione Samb che approfitta dell’errore di Urbinati con Cernigoi che si rpesenta davanti a Gemello ma viene ostacolato da un intervento da dietro: il portiere riesce a uscire.

11′ Fuori Di Massimo nella Samb e dentro Rocchi. Il numero 7 aveva aviuto qualche problema muscolare in settimana e ieri non aveva preso parte alla rifinitura.

12′ La Fermana mette dentro D’Angelo, Persia e Bacio Terracino.

Marco Frediani

18′ Angiulli prova il destro da fuori che viene sottovalutata da Gemello e passa di poco vicino al palo prima di uscire.

19′ Dentro Maistrello per Cognigni nella Fermana cheha già cambiato 4 uomini.

23′ Altra sostituzione, la seconda, nella Samb che tira fuori Orlando per Volpicelli. Montero gli dà indicazioni di andare sulla fascia destra.

30′ Giallo a Carillo che entra a forbice su Scrosta.

32′ Gran discesa di Iotti che prima ressite a Frediani poi salta Gemignani. Cross in mezzo ma è bravo Miceli ad anticipare Maistrello.

Iotti in azione

38′ Scintille in campo fra Angiulli e Urbinati, si crea un capanello di giocatori in mischia. L’arbitro interviene a sedare gli animi e amminisce sia Angiulli che Urbinati. FOTO

44′ Adesso le squadre hanno eprso energie mentre Montero si appresta a fare un ultimo cambio.

45′ Entrano Bove e Trillò per Gelonese e Frediani nella Samb.

45′ 5 minuti di recupero.

45′ + 5 Succede pococ o nulla nel recupero. Finisce 1-1. Buonissima Samb nel primo tempo con i rossoblu che potevano fare più di un gol ma prendono un pari-beffa con deviazione. Nella ripresa un po’ meglio la Fermana, coi rossoblu che calano alla lunga.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.