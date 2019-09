SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La febbre in Riviera per il team di Paolo Montero e Franco Fedeli è palese.

C’è fiducia fra i tifosi e ciò non è solo dimostrato dai risultati ottenuti, per ora, sul campo dalla squadra ma anche dalla campagna abbonamenti della Samb riaperta qualche giorno fa per l’avanzare di richieste dopo la prima chiusura.

Il 21 settembre è stata richiusa la sottoscrizione e la società rossoblu ha fatto sapere che sono state fatte 1817 tessere per il “Riviera delle Palme”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.