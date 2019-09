SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime ore del 21 settembre le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire in Riviera.

Poco prima delle 4, all’esterno di un locale situato vicino viale delle Tamerici a San Benedetto, un ragazzo minorenne stava danneggiando un’auto parcheggiata: era ubriaco.

Una pattuglia della Polizia del Commissariato sambenedettese è stata allertata dai passanti e dal proprietario del mezzo ed è giunta sul luogo dove ha riportato la calma dopo qualche momento di tensione fra i presenti.

Il minore è stato prima accompagnato in ospedale a San Benedetto per accertamenti e poi riaffidato ai genitori. Non ci sarà nessun provvedimento, con molta probabilità, dato che dal Commissariato fanno sapere che i genitori del minore e il proprietario dell’auto si sono concordati sul risarcimento dei danni.

